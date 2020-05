Chiesa/2: “Nessuna trattativa in corso, solo la Fiorentina. Con Commisso parliamo tantissimo”

Il padre è anche agente di Federico…

Non ci sono però trattative in corso, solo la Fiorentina assicura il ragazzo. Società con la quale parla lui stesso, insieme al padre: “non ho un procuratore”. Agente che non ha mai pensato di avere, smentendo la voce che lo accostava a Totti: “una fake news, Francesco ha contattato la società per chiarirlo”. Più forte lui o babbo Enrico? Ricorda i 22 gol in 27 partite realizzati con la Samp, a soli venticinque anni…

Il suo futuro e le condizioni poste da Commisso

Con il presidente, con Giuseppe Barone e Pradè nell’ultimo anno abbiamo parlato tantissimo, il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato. Io penso al lavoro di tutti i giorni, agli obiettivi immediati, il principale è la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà.

Gli occhi addosso di Inter e Juventus

Il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico, devo completarmi e sono il primo a rendermene conto. Sousa, che mi ha lanciato, ma anche Pioli, mi ripetevano spesso che il calcio si gioca prima di tutto con la testa. Io, per indole, sono portato a non amministrare le energie, ho una generosità che tante volte compromette la prestazione, talvolta manco di lucidità sotto porta. Devo migliorare e migliorare e ancora migliorare, trovare con più regolarità il gol, se voglio avvicinare mio padre che in Serie A ne ha segnati 138.

La sua posizione ideale in campo e l’azzurro

Le posizioni in campo le ha coperte un po’ tutte. Sousa lo impiegava da quinto di centrocampo. Pioli da ala alta nei cinque. Montella lo ha inserito nei due davanti, infine Iachini lo vede come attaccante di destra. Così come il Ct Mancini, nel tridente azzurro. A proposito dello spostamento dell’Europeo si dice fiducioso che possa essere un’opportunità per chi, come lui o Zaniolo, potrà sfruttare un altro anno e crescere sul piano dell’esperienza.

Giocare insieme a Franck Ribery

Il francese è definito l’acquisto più importante della stagione. Un modello da osservare in allenamento, per tempi e presenza in partita. Federico riconosce la professionalità e il carisma da leader dell’ex Bayern, oltre alla tecnica pazzesca. Tutte cose che aiutano la squadra a crescere. Crescita interrotta dal suo infortunio, nel momento in cui si era trovato un assetto efficace.

Social network e lockdown

Non si dice un tipo social, ma in questo periodo ha voluto stare vicino ai tifosi viola, aumentando la sua presenza su Instagram. Poi l’augurio finale: “vorrei che questa intervista trasmettesse fiducia a chi vive questo periodo come sospensione della vita e dei sogni”.