Da Pulgar a Ranieri, Fiorentina al lavoro per sfoltire la rosa e aiutare Italiano

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede il mercato in uscita della Fiorentina . Dopo la partenza di Pulgar , partito ieri da Firenze alla volta del Brasile, dove firmerà un contratto fino al 2025 col Flamengo liberando così lo slot da extracomunitario per Dodò , i viola stanno cercando di portare a termine anche alcune operazioni minori per sfoltire ulteriormente la rosa a disposizione di Italiano.

Al di la di Edoardo Pierozzi, che dopo un lungo tira e molla con il Palermo stamani siglerà il suo contratto con i rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, sono prossimi ai saluti anche altri due prodotti del settore giovanile. I nomi in questione sono quelli di Gori, il cui futuro è in bilico tra Ascoli e Reggina (con i bianconeri in vantaggio), e Ranieri, non convocato per la seconda fase di ritiro in Austria, per il quale si è riacceso l’interesse della Salernitana e quello, nelle ultime ore, dell’Empoli. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.