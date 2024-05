Da Arthur a Lopez, 6 lasceranno Firenze subito. Castro? È già in ottica Roma

Per loro - salvo ripensamenti che avrebbero del clamoroso su «Castro», ormai però in orbita Roma - non ci sarà futuro in maglia viola

Ma chi lascerà la Fiorentina? Sei, almeno, sono i giocatori certi di salutare tra pochi giorni e la particolarità è che quattro sono elementi che operano a centrocampo: Arthur, Lopez, Castrovilli e Infantino sono già pronti a fare i bagagli, esattamente come i nuovi arrivati a gennaio Belotti e Faraoni, ben poco utili alla causa. Per loro - salvo ripensamenti che avrebbero del clamoroso su «Castro», ormai però in orbita Roma - non ci sarà futuro in maglia viola e il discorso rischia di estendersi a macchia d’olio anche su altri elementi che o non hanno convinto nel corso di questa stagione, o non sono orientati ad estendere il proprio contratto, oppure ancora non sembrano fare al caso di colui il quale sarà il successore di Italiano. Lo riporta la Nazione.