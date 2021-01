Cutrone, ci siamo: prima la firma con la nuova agenzia, poi l’addio. Tre squadre in lizza

Non è andata. Patrick Cutrone non è riuscito ad affermarsi a Firenze per varie ragioni (tattica, scelta di Prandelli di puntare su Vlahovic, Covid), e adesso, con l’aiuto dell’agenzia che ne ha rilevato la gestione, saluterà la Fiorentina. Per andare dove? La Nazione assicura che il Torino lo scambierebbe volentieri con Zaza, che a Commisso piace. La Sampdoria deve correre ai ripari per via dei problemi di Gabbiadini ma pare spaventata dall’ingaggio di Cutrone. Poche le chances di un’esperienza all’estero, quindi l’ultima squadra papabile è il Benevento di Pippo Inzaghi, che ritroverebbe Patrick dai tempi della Primavera del Milan.

Piacciono El Shaarawy e Caicedo, ma prima la classifica va aggiustata

Segui le trattative della Fiorentina su Violanews