CorSport: “Ranieri viene fregato dalla sua inesperienza e dal suo carattere”

Non sarà stato il migliore in campo, eppure ci ha messo lo zampino: e il primo assist in Serie A è servito. Parliamo chiaramente di Luca Ranieri che a Salerno ha dato prova, ancora una volta, della propria crescita e dell'affidabilità che ha saputo guadagnarsi nel tempo. È sua, dicevamo, l'idea che ha permesso a Kouame di portare in vantaggio una Fiorentina incapace fino a quel punto di trafiggere l'avversario, forse ipnotizzata dall'inerzia di una partita noiosa e priva di sbocchi. Il dato di fatto è che il classe ’99 ligure ha interpretato un ruolo decisivo nel momento del bisogno, rendendosi prezioso persino in fase offensiva. Seppure alle volte fregato dalla sua stessa “smania”, provocata un po' dall'inesperienza e un po' dai contorni caratteriali del ragazzo. Lo riporta il Corriere dello Sport.