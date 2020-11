Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo un commento di Alberto Polverosi riguardo la deludente prestazione della Fiorentina contro il Benevento. Di seguito vi proponiamo un breve estratto: “Da ieri pomeriggio Cesare Prandelli ha capito che lo aspetta il lavoro più complicato della sua carriera. La Fiorentina non è brutta come si è visto contro il Benevento, non ha giocatori così scarsi come sono apparsi sul prato del Franchi, è una squadra che può solo migliorare, ma che ha in testa un calcio opposto a quello del suo nuovo allenatore. (…) A Firenze sperano che sia solo una questione di tempo.

