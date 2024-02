CorSport: “Italiano si merita un 6,5. Meglio anche di Stefano Pioli”

Questa mattina, il Corriere dello Sport si è soffermato sugli allenatori di Serie A con una specie di "pagella". L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano è stato giudicato con un 6,5. Questo il commento: "Conferma anche per Italiano (7 punti in più del campionato scorso, semifinale di Coppa Italia e ottavi di Conference) nonostante il periodo non certo brillante della Fiorentina". Il lavoro svolto quest'anno dal tecnico viola, nonostante le tante difficoltà, supera anche quello di Stefano Pioli terzo in Serie A.