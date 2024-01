CorSport: “Il Bologna ha più di un rimpianto. Che occasione sprecata!”

La Fiorentina conquista la semifinale di Coppa Italia per il terzo anno di fila, ma il Bologna ha più di un rimpianto.

Ancora ai rigori, come col Parma. La Fiorentina conquista la semifinale di Coppa Italia per il terzo anno di fila, ma il Bologna ha più di un rimpianto. Due pali, una traversa e un bel po’ di occasioni nei primi 95 minuti, quelli regolamentari e all’inizio dei supplementari, giocati meglio, con più qualità dei viola. Ma nell’ultima mezz’ora la partita è cambiata, la Fiorentina l’ha ripresa e ha avuto più di una possibilità per chiuderla prima dei rigori e prima dell’errore decisivo di Posch. Lo riporta il Corriere dello Sport.