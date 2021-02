Come riportato sulle pagine del Corriere Fiorentino, quello di staserà sarà un esame di maturità decisamente tosto per i Viola. Uno di quelli che possono davvero dare risposte sullo stato attuale del progetto. Necessario capire quanto è davvero distante il traguardo. Il quotidiano si chiede quale sia la vera Fiorentina. Quella in totale balia del Napoli al Maradona, oppure quella che rischiava di vincere in inferiorità numerica a Torino (Milenkovic permettendo). Quesiti che forse troveranno risposta sul prato di un Franchi quasi deserto, ma pronto ad accogliere una sfida importante per entrambe. Al netto delle pesanti assenze Prandelli tenterà di bloccare la corrazzata Inter. Quest’ultima in piena lotta per lo scudetto e miglior attacco del campionato con 49 reti all’attivo, dall’altro lato i 21 goals realizzati dalla Fiorentina.

