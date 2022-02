Cori e insulti a Bergamo: la Fiorentina si aspetta provvedimenti

Altro pessimo "spettacolo" dei tifosi dell'Atalanta

Repubblica Firenze si concentra sui cori e insulti piovuti dalla curva dell'Atalanta nei confronti dei giocatori della Fiorentina. Tra i bersagliati Milenkovic, Ikoné e Terracciano, quest'ultimo vittima di cori di discriminazione territoriale. Al termine della gara il portiere della Fiorentina ha sfidato la curva occhi negli occhi e sui social ha esclamato un iconico “Proud to be terrone”, in relazione a ciò che gli era stato detto. Il presidente viola Rocco Commisso ha telefonato il portiere per manifestargli la propria vicinanza: "Sono orgoglioso di essere terrone come te" ha detto.