CorFio: “La telefonata, la corsa e Barone a terra. Lo choc della Fiorentina”

. Barone è in rianimazione, con Commisso che rimane informato 24 ore su 24 in attesa di novità e chissà, del suo arrivo a Milano nella giornata di oggi.

"«Mi sento male». Tre parole, il tempo di chiamare Daniele Pradè, la caduta a terra. Lo hanno trovato così, il diesse e il dottor Pengue". Con queste parole il Corriere Fiorentino ricostruisce quanto accaduto ieri pomeriggio al direttore generale della Fiorentina Joe Barone. L'intervento dei medici è stato decisivo, trasportando il dirigente viola fino al San Raffaele. Barone è in rianimazione, con Commisso che rimane informato 24 ore su 24 in attesa di novità e chissà, del suo arrivo a Milano nella giornata di oggi. Intanto, tutta la squadra è sotto choc. Appena visto quanto successo, nessuno si è concentrato sulla sfida dell'Atalanta, ma tutti hanno subito chiesto il rinvio. I tifosi bergamaschi hanno accolto con grandi fischi la decisione, ma la Lega Calcio non ha avuto nessun dubbio. Partita rinviata. Tutta la Fiorentina è unita intorno a Barone, il resto poco importa.