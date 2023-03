CorFio: “Gallo fa cantare i Viola. La Fiorentina non specula mai”

Il Corriere Fiorentino analizza la vittoria della Fiorentina contro il Lecce. La chiave del match girava tutta intorno ad un solo elemento, come la Viola avrebbe affrontato la gara dopo lo sforzo del match di Conference League. Partendo dalla mentalità la squadra di Italiano non ha deluso, anzi. I Viola hanno messo in campo la solita prestazione di voglia e carattere, senza sottovalutare il Lecce, avversario ostico fino alla fine. Poi certo, è servita un po' di fortuna, ma la Fiorentina c'è, c'è eccome. L’importante, adesso, sarà sfruttare la sosta. Con un pizzico di rammarico per il doversi fermare sul più bello, ma con la consapevolezza di averne un gran bisogno. Per «fare il pieno», prima di un rettilineo finale da vivere col piede schiacciato sul pedale del gas.