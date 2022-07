CorFio: adesso Milenkovic alza la voce e “rinfaccia” la famosa promessa

Il Corriere Fiorentino riporta un particolare dettaglio sull'incontro avvenuto ieri tra la Fiorentina e Ramadani, con al centro la questione Milenkovic. Il serbo, anche lui presente all'incontro, ha chiesto rassicurazioni sulla promessa fatta l'anno scorso: in caso di offerte da big (Inter e Juve), la società viola non si dovrà opporre. Il club di Commisso però, è stato molto chiaro. Milenkovic partirà solo con l'offerta giusta, sennò pronto il rinnovo per 3 anni a 2,5 milioni più bonus.