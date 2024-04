Cor.Fio: “E’ la notte dei desideri. Vietato gestire il vantaggio”

"È la notte dei desideri. La notte dentro la quale cercare la forza per fare l’ultimo grande passo nel lungo viaggio verso Roma. La notte per prendersi un’altra finale e provare poi a riscrivere la storia. Come un anno fa. Stavolta però, sarà molto più dura. Stavolta la Fiorentina deve andare a prendersi la qualificazione a Bergamo, in uno stadio pieno zeppo d’entusiasmo e che soltanto pochi giorni fa ha sparato i fuochi d’artificio dopo aver fatto fuori dall’Europa League il super Liverpool di Jurgen Klopp.