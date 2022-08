Contro il Twente per il prestigio e… le casse. Ecco quanto vale la Conference

Nella gara di stasera contro il Twente, la Fiorentina si gioca una grossissima fetta di stagione e non solo. Già, perché il ritorno in Europa rappresenta per i Viola l'occasione del riscatto dopo anni piuttosto difficili in riva all'Arno. Ma non solo, l'accesso ai gironi di Conference, ed eventualmente un cammino più lungo, garantiscono anche discreti benefici economici. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Il pass ai gironi porterebbe nelle casse della società 2,94 milioni; ogni successo vale 500mila euro, ogni pareggio 166mila. L’eventuale vittoria del girone frutterebbe 650mila euro più 600mila come bonus per l’accesso diretto agli ottavi. E poi: 1 milione se si arriva nei quarti, 2 per la semifinale, 3 per la finale. La vittoria del trofeo porta in soli premi circa 12 milioni a cui andrebbero aggiunti 2 milioni al massimo tra marketpool e ranking Uefa. Insomma, un bel gruzzoletto che corrisponde più o meno alla cifra che dovrebbe costare Antonin Barak, tra prestito e riscatto condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi. Un motivo in più per onorare la Conference League, ma non il principale anche perché i giocatori quando scendono in campo non pensano ai soldi.