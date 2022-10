Conti: “Inter forte, ma la Fiorentina c’è. Basta l’uno a zero, segna Cabral”

Carlo Conti , noto presentatore della tv e tifoso viola, è stato intervistato dalla Nazione insieme ad Amadeus . "Se poi risentite Amadeus ditegli questo: nel caso la ’mia’ Fiorentina dovesse battere la ’sua’ Inter, troverò il modo di fargliela pesare, altro che...". Scherza così, Conti insieme al suo collega e amico di fede nerazzurra. Dopo le battute, torna la Fiorentina . La squadra di Italiano sta facendo così così, sottolinea il conduttore, che si affida alle prestazioni contro le big per tentare l'impresa contro un' Inter forte.

Conti e Cabral

"Può bastare l’1-0 anche perché questa Fiorentina proprio non fa gol, lo so bene. Comunque mi sbilancio: segna Cabral". Sembra avere le idee chiare Carlo Conti che affida tutta la sua fiducia al brasiliano, probabilmente titolare. Domani il presentatore sarà al Franchi e alla fine della partita la prima cosa che farà è solo una: "Manderò un messaggio ad Amadeus e non solo. A tutti gli interisti".