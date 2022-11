Contatto Gonzalez-Burdisso, disgelo: ora la Fiorentina pensa al rilancio

Le carte in tavola cambiano in vista di gennaio

Rocco Commisso è intenzionato a dare un segnale forte e a rilanciare con innesti mirati le ambizioni della squadra di Italiano. Ne è convinto il Corriere dello Sport-Stadio, che scrive di come il progetto a medio-lungo termine sia quello di stazionare sempre nelle prime sette posizioni della Serie A. La sessione invernale non è mai stata azzeccata dalla nuova proprietà, questa porta in dote in primis il caso relativo a Nico Gonzalez, che nelle scorse ore ha avuto un primo contatto “di disgelo” con il dt Burdisso. Adesso, a differenza di qualche giorno fa, la cessione non sembra più l'unica soluzione, e nemmeno la migliore. Anche perché privarsi nuovamente della propria stella a gennaio metterebbe la piazza non poco di malumore...