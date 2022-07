Conference League, territorio di caccia di Cabral: più gol che partite giocate

Che ruolino di marcia per l'attaccante!

Il Tirreno in edicola oggi propone un approfondimento su Cabral. Ad aiutare il brasiliano nella stagione forse più importante della sua carriera ci potrebbe essere anche una competizione, la Conference League, che lui conosce già perché ci ha giocato con il Basilea. E i numeri sono a dir poco notevoli: 13 reti in 12 partite, 8 nei preliminari e 5 nella fase a gironi. Cabral dovrà dimostrare che questi numeri non sono stati un caso già dal playoff di agosto.