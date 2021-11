Commisso verso il ritorno: i Viola a caccia del sostituto di Vlahovic

Con il ritorno di Commisso a Firenze nel weekend, la Fiorentina inizierà a parlare di come gestire la vicenda Vlahovic

Nel fine settimana, ci sarà il ritorno in città di Rocco Commisso, che entrerà anche nel vivo del mercato viola. Sarà dunque lui a gestire in prima persona la vicenda legata a Vlahovic, perché a gennaio ci saranno sicuramente dei club a bussare alla corte viola per parlare del serbo. Il classe 2000, attraverso un'intervista, ha detto di essere concentrato solo su quello che accade in campo e punta ad aiutare la Fiorentina a tornare in Europa.