Commisso e “L’Atalanta ci ha messo più tempo”: gara tra paragoni e accuse

Non sarà una prova generale visto che né l’una né l’altra hanno intenzione di mollare il campionato, ma poco ci manca. Di certo quello di stasera tra Atalanta e Fiorentina sarà l’ennesimo capitolo di una saga che non conosce fine. Un thriller a puntate che si aggiorna ogni anno di nuove vicende. E così se oggi sia nerazzurri che viola andranno a caccia di punti pesanti per l’Europa, tra un paio di settimane (il 3 aprile in particolare) si ritroveranno invece a Firenze, per la semifinale di andata di Coppa Italia. In poco più di un mese insomma, col ritorno fissato per il 24 aprile, Italiano e Gasperini si sfideranno tre volte. Una specie di Clàsico , fatto di polemiche, tensioni, paragoni, accuse e dispetti. Da una parte Gasperini, le sue continue provocazioni ed il rapporto a dir poco difficile con i fiorentini, dall’altra un presidente (Commisso) che non perde occasione per ricordare a tutti che Percassi, per portare in alto la Dea, ci ha messo molto più tempo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.