Commisso rimarrà a Firenze per qualche giorno. Più potere ai suoi uomini

Repubblica Firenze si concentra su Rocco Commisso. Il presidente - si legge - non seguirà la messa e la camera ardente a Pozzallo, né il funerale a New York, ma resterà vicino alla squadra e alla società, rimasta orfana di un punto di riferimento, centrale, totalizzante, collante di tutte le anime, sportive e finanziarie, istituzionali e di marketing della Fiorentina. Commisso gestirà queste settimane difficili in prima persona, occupandosi di tutti gli aspetti e cercando di colmare quel vuoto che Barone ha lasciato. Un periodo complesso, qualche giorno a Firenze. Poi il termine della stagione, in cui il dolore dovrà lasciare spazio alla praticità di andare avanti con la macchina organizzativa.