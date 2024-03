Come cambia la Fiorentina, dal nuovo ruolo di Ferrari alla autonomia di Pradè

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle decisioni maturate da Rocco Commisso. Il presidente viola non ha perso tempo, e non poteva essere altrimenti. C'è ancora una stagione da giocare e una vicenda stadio da risolvere. La ristrutturazione viola è un compito complesso, visto il peso specifico che aveva Joe Barone. La continuità c'è, ma con differenze. Ferrari adesso ricorpre sostanzialmente il ruolo proprio di Barone. Toccherà a lui gestore i tavoli con le istruzioni, anche se l'esperienza maturata in questi anni può aiutarlo. Poi c'è Pradè, che adesso avrà più margine di azione, così come Burdisso dal punto di vista tecnico, nell'individuazione dei giocatori. Inoltre c'è Mark Stephan, ad del club