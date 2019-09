Chiesa, serata da due volti: gol e fischi, Federico lavora per tornare grande

Federico Chiesa torna da Parma con una serata da due volti. Prima il gol che porta al vantaggio – poi non assegnato a lui – poi la beffa del pareggio avversario dopo la sua uscita dal campo. Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola riparte dalla prestazione del giovane talento viola, tornata sui suoi livelli: 80% di passaggi riusciti, 4 duelli vinti e 7 palloni recuperati. Un dato eloquente per lui in una partita emotivamente non semplice, contro quell’avversario che nella scorsa stagione lo accusò nemmeno troppo velatamente – ricordate? – di essere un simulatore: adesso toccherà a lui prendere per mano la squadra e riportarla alla vittoria per assaporare nuovamente la sensazione dei 3 punti che manca da troppo tempo.