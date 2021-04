Chiesa, niente infortunio diplomatico: farà di tutto per esserci al Franchi

Nello stadio vuoto, però, sarà tutto un altro ritorno

Su La Nazione si parla di Federico Chiesa, che affronterà la Fiorentina da ex per la prima volta al Franchi. L'infortunio muscolare non è diplomatico, ma chi lo conosce sa che cercherà di recuperare, anche se i medici sono cauti. L'ex viola è stato il miglior acquisto della Juventus, con 13 reti e 11 assist in 41 partite stagionali. Niente tifo né rancori nello stadio vuoto, c'è da scommettere che soprattutto i secondi sarebbero stati tantissimi.