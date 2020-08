Chiesa, ferie senza offerte. Rinnovo (con clausola) più vicino

Per Federico Chiesa la Fiorentina non ha ricevuto offerte, ed al rientro dalle vaceanze è pronta a parlare con il suo gioiello per fare chiarezza sul futuro. In casa Fiorentina – scrive La Gazzetta dello Sport – ci si aspettava un assalto della Juve ma non c’è stato niente se non un timido interessamento della Roma con cifre lontane dai 70-75 milioni fissati da Rocco Commisso. Il club dunque proporrà al n° 25 di ritoccare l’ingaggio – che scade nel 2022 – da due a tre milioni e per non fare prigioniero il calciatore inserirà una clausola rescissoria da 70 milioni.

L’entourage ed in particolare il padre Enrico prende tempo, e vuole rimandare questa ipotesi per ottobre sperando in un colpo di coda di qualche top-team. Ma se la situazione non dovesse sbloccarsi, verrà presa il esame anche l’opzione allungamento: se sì, si potrà giungere all’accordo durante le vacanze di Natale, ma più ci si avvicina a giugno 2021 e più il coltello dalla parte del manico ce l’ha il calciatore.

