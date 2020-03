Chiesa-Commisso mai così vicini. La promessa è di restare insieme almeno un altro anno

Dal futuro di Federico Chiesa dipenderanno le sorti della Fiorentina, in particolare al suo possibile rinnovo è legata la permanenza di altri giovani talenti come Vlahovic, Castrovilli e Milenkovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’attaccante viola può essere il leader della futura Fiorentina, un punto di riferimento per tutti gli altri giovani viola, pezzo fondamentale di “una squadra che rinasce scommettendo su se stessa”. L’obbiettivo principale per Federico resta comunque l’Europeo. Il possibile slittamento della manifestazione al 2021 potrebbe convincere ancor più il ragazzo a prolungare il contratto almeno fino al 2023 con la promessa di restare in viola ancora un altro anno. Commisso è pronto ad offrire uno stipendio da top player, perchè sa che un eventuale sì del ragazzo porterebbe in scia la stragrande maggioranza dei talenti viola. L’ambizione della nuova proprietà potrebbe esser quindi l’arma decisa per convincere definitivamente il ragazzo ad abbracciare il progetto di Rocco Commisso e sognare una grande Fiorentina già dalla prossima stagione.