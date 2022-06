Chi va e chi resta: Callejon saluta, Rosati e Saponara rinnovano

Dei sei calciatori a scadenza soltanto due contano di presentarsi a Moena per la nuova stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino nel fare il punto della situazione contratti. Torreira e Odriozola hanno già fatto ritorno rispettivamente ad Arsenal e Real Madrid. La posizione di Piatek , invece, è congelata in attesa di novità sul fronte Jovic .

Chi è sicuro di lasciare Firenze è José Maria Callejon. Al contrario di Saponara (Ufficiale) e Rosati per i quali arriverà il rinnovo contrattuale. Con appena 2 gol (uno in campionato e uno in Coppa Italia) e 4 assist in 55 presenze, per Callejon la tappa fiorentina è stata un finale di carriera in ombra, dopo l’addio al Napoli.