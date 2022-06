Chi oltre ad Amrabat? Rispuntano i profili di Sensi e Savanier

Per il ruolo di futuro regista la Fiorentina, oltre che sul dossier Torreira, è al lavoro sul mercato per individuare il profilo di giocatore in grado di alternarsi al meglio alla guida della mediana viola con Amrabat

Redazione VN

Con l'aumentare delle chance di un non riscatto da parte della Fiorentina di Lucas Torreira, oltre alla definitiva promozione a titolare di Sofyan Amrabat, una delle conseguenze sarà quella di portare la società viola a doversi mettere alla ricerca anche di un'alternativa da immettere in rosa alle spalle del centrocampista marocchino. In tal senso i nomi che si iniziano a fare sono già diversi, e tra questi molti sono vecchie conoscenze del calciomercato gigliato.

Stefano Sensi dell’Inter è uno che nella lista c’è, pur con tutti i distinguo della situazione che va ad abbracciare i problemi fisici di un calciatore spesso frenato dagli infortuni. Un ostacolo non da poco, ma il regista che ha giocato la seconda parte dell’ultima stagione in maglia Sampdoria, piaceva lo scorso e il gradimento non è mutato dodici mesi dopo, quando stavolta a differenza di allora troverebbe anche il riscontro del club nerazzurro. Ma Sensi è un possibile candidato, non una certezza.

Nella lista viola c'è anche il francese Teji Savanier, 30 anni, un altro che era finito sul taccuino degli uomini di mercato di Commisso l’estate passata, prima che Pradè avesse l’intuizione giusta per convincere Torreira e la Fiorentina ad abbracciarsi in un prestito che sembrava solo l’inizio di un rapporto molto più lungo. Il francese del Montpellier ha le caratteristiche giuste per andare a comporre con il confermato Amrabat la coppia adatta a tutte le esigenze. Savanier porterebbe con sé la non disprezzabile dote di 8 gol e 7 assist in 29 partite di Ligue 2021-22 grazie a tempi e qualità d’inserimento, buoni anche per passare al 4-2-3-1. In più ha un contratto con scadenza 2023 che renderebbe meno complicato l’approccio della Fiorentina.