Che Quarta col Verona: così il Mondiale è alla portata. Ma quanta concorrenza…

La Repubblica si concentra sulla bella partita di Lucas Martinez Quarta contro il Verona. Il migliore in campo , lo definisce il quotidiano, che ha notato tutte le qualità mostrate a sprazzi in due anni di viola. L’80% dei duelli individuali vinti, pochi fronzoli, precisione nei passaggi a parte nell'occasione di Kallon, bene in marcatura. Ha rasentato la perfezione.

Arrivato dal River Plate per 12 milioni di euro, tutti si aspettavano moltissimo da Quarta, tra i primissimi acquisti dell'era Commisso. Anche perché Burdisso, in un'intervista, si era detto scettico sulle possibilità di trattenere lui e Gonzalez a lungo. Qualche difficoltà data dall'adattamento e dai cambi in panchina, poi tante incertezze e la perdita del posto in favore di Igor. Da ottobre partirà la rincorsa a una convocazione per il Mondiale, con diversi compagni da scalzare, tra cui l’ex capitano German Pezzella, Lisandro Martinez del Manchester United e anche Nehuen Perez dell’Udinese.