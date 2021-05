Cercasi qualità: Gattuso sfoglia la margherita per la mediana

Aggiungere maggior qualità al centrocampo, questa la prima richiesta di Gattuso per la sua nuova Fiorentina: quattro i nomi sul taccuino

"AAA cercasi" teste pensanti per il centrocampo viola. Questo quanto scrive La Nazione stamattina in merito alle prime mosse del mercato gigliato, su espressa indicazione del neo tecnico Rino Gattuso . Niente paragoni con il reparto che ha avuto a disposizione sino a pochi fa col Napoli, quanto piuttosto la consapevolezza di supplire ad alcune lacune. Il segreto del 4-2-3-1 messo in scena sulla panchina dei partenopei, è stato l'equilibrio generale. Assetto che ha garantito al Napoli di terminare la stagione con il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa del campionato. Il quotidiano passa ad un'analisi del materiale attualmente a disposizione dell'ex tecnico di Milan e Napoli. Nessuno fra i giocatori viola ha le caratteristiche innate della "testa pensante", nemmeno Amrabat e Pulgar solo adattati nel ruolo di regista.

Spazio dunque alle ipotesi dal mercato: il primo nome è quello di Diego Demme, classe 1991. Il Napoli lo prese due anni fa dal Lipsia, battendo la concorrenza della Fiorentina appena divenuta "a stelle e strisce". Torna in auge il profilo di Lucas Torreirache, proprio come l'italo-tedesco, può giocare anche in un centrocampo a due. Obiettivo accostato innumerevoli volte alla Fiorentina, il giornale fiorentino si chiede se non possa essere la volta buona. Infine sue profili italiani, molto diversi tra loro. Il primo è Jorginho, fresco vincitore della Champions League col Chelsea, ma desideroso di tornare in Italia. L'altra pista conduce al nome di Stefano Sensi, in uscita dall'Inter dopo un biennio caratterizzato da problemi fisici e lunghi stop. Nonostante questo l'ex Sassuolo fa parte del blocco azzurro per l'Europeo.