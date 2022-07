Cecchi: “Berna, che malinconia. Da stellina coccolata a giocatore incompiuto”

"Rivederlo oggi senza più una squadra a cercare a soli 28 anni un ingaggio oltremare come una vecchia gloria del calcio, più che far assaporare il gusto perfido della rivincita mette malinconia. Forse cinque anni fa ha sbagliato il tempo e il modo del suo passaggio a Torino. Come insegna l’Ecclesiaste, nella vita c’è un tempo per tutto. E quello forse per l’incompiuto Federico non era ancora il momento per lasciare Firenze, città che lo avrebbe ancora protetto. A chi tifa Fiorentina potrebbe sembrare l’avverarsi di una rivincita, a me pare ci sia solo la malinconia di un calcio che brucia talenti sull’altare di promesse di vanità oggi quasi impossibili da arginare".