Ceccherini fuori dai piani di Montella: sondaggio per Bonifazi

Come scrive La Nazione, il telefono di Daniele Pradè è bollente. Il ds viola lavora e semina sondaggi, uno di questi ha davvero raggiunto il Torino per il difensore centrale Kevin Bonifazi, 23 anni, a conferma che Ceccherini potrebbe entrare nella lista dei partenti. Non impiegato nelle ultime uscite, il difensore livornese potrebbe rientrare come parziale contropartita per l’affare De Paul. L’unico ostacolo, il prezzo altissimo che i granata sparano per il difensore, visto che hanno da poco rifiutato un’offerta di 13 milioni da parte della Spal. MA L’UDINESE SPARA ALTISSIMO PER L’ARGENTINO