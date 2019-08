Suso costa caro, De Paul di più. Stallo Keita e Ribery spara altissimo: il punto sull’esterno

Giorni caldi eppure congelati dal punto di vista delle trattative a Milano: il periodo attorno ferragosto è di quiete prima dello sprint generale. E Pradè è al lavoro per regalare il giocatore che i tifosi della Fiorentina si aspettano. Il punto de La Nazione: Suso ha in partenza più sostanza solo perché il Milan ha necessità di vendere e il procuratore dello spagnolo è lo stesso di Montella. Bisogna però convincere il Milan a modificare la richiesta di partenza di 30 milioni e il giocatore ad accettare una spalmatura di un ingaggio che supera i 2,5 milioni. In stallo anche in contatti per Keita Balde, tornato al Monaco dopo il mancato riscatto da parte dell’Inter. Un’eccezione per l’ingaggio elevato potrebbe essere fatta per Franck Ribery, in eventuale arrivo a costo zero: Pradè si è informato, sbattendo su una richiesta di 8 milioni. Un’altra suggestione è Mario Balotelli, mentre Rodrigo De Paul ha un posto speciale nel cuore di Pradè e in quello di Montella, ma l’Udinese non si schioda dai 40 milioni chiesti all’inizio del mercato.