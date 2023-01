Castrovilli, tempo al tempo: intanto Italiano studia il nuovo assetto tattico

La Nazione si sofferma su Castrovilli e il suo ritorno in campo. Il centrocampista viola sarà il valore aggiunto di questa Fiorentina e Italiano ha già in mente dei cambiamenti. Infatti, nelle amichevoli è stato provato d trequartista e quel ruolo sembra calzargli a pennello. Attenzione però alla scelta a sorpresa. Infatti, il mister viola potrebbe schierare Castrovilli come esterno per dare più qualità all'attacco viola sulle fasce. Così, Castrovilli vuole riprendersi la Fiorentina, in attesa del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.