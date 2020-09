Castrovilli prende la 10 e raddoppia: si lavora anche al rinnovo di contratto

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Gaetano Castrovilli. Prima l’ufficializzazione dei numeri di maglia e il suo 10 sulle spalle, poi l’omaggio del suo club. Sul Corriere Dello Sport leggiamo questa mattina non pochi paralleli con Antognoni e il suo auspicio di qualche tempo fa, in cui aveva indicato proprio nel centrocampista il suo erede. E intanto il ragazzo è già pronto per il campionato e per provare a trascinare finalmente la Fiorentina in una posizione di classifica che le competa e con una maglia così importante sulle spalle. Ma Gaetano non è tipo da montarsi la testa e, anzi, è focalizzato sul lavoro. E sul rinnovo di contratto: secondo il quotidiano, infatti, a fine mercato si ritroverà con la società per discutere di un rinnovo che potrebbe essere fino al 2025 con adeguamento di contratto. Non una novità, le parti si sono già incontrate, ma sarebbe la ciliegina sulla torta per un’annata che si preannuncia importante.

LA 10, UN DISTINTIVO CHE BRILLA >>>>>> LEGGI TUTTO