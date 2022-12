Castrovilli, niente rischi: domani ancora out contro il Monaco

La Fiorentina non vuole rischiare con Castrovilli. Sarà out anche contro il Monaco, mentre ci sono possibilità per il match contro il Lugano

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul rientro in campo di Castrovilli. Il numero 10 della Fiorentina sta rientrando da un brutto infortunio e serve cautela. Per questo motivo domani non sarà disponibile per l'amichevole al Franchi contro il Monaco. Serve tempo, non fretta. Possibile vederlo in campo contro il Lugano, ma Castrovilli sa che un piccolo sacrificio oggi potrà dire molto domani.