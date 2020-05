Nainggolan non interessa più, Castrovilli incedibile. Dalbert e Biraghi verso la conferma

Spazio anche alla situazione di Dalbert e Biraghi su La Gazzetta dello Sport (ma non solo). Barone e Pradè hanno aperto un canale di comunicazione anche con l’Inter. Niente a che vedere con il futuro di Castrovilli (incedibile) o con Nainggolan (che non interessa più), la questione riguarda i due terzini sinistri. La Fiorentina ha proposto ai dirigenti nerazzurri di confermare per un’altra stagione i rispettivi prestiti. Ipotesi che l’Inter ritiene interessante visto che non ci sarebbero da spendere soldi e che Biraghi, visto il suo passato nel settore giovanile nerazzurre, potrebbe finire nella lista B della Champions League.