Castrovilli, ci sei pure tu? Tre ipotesi sul suo futuro

Gaetano Castrovilli verso il rientro dopo l'operazione al ginocchio in estate: quale sarà adesso il suo futuro?

La data del rientro l’aveva fissata lui a metà gennaio. Castrovilli prosegue nel recupero dopo la seconda operazione al ginocchio. Niente riflettori, poca vita social, solo tanto lavoro. Come scrive La Nazione, tutti ricordano la via crucis dell’estate. Prima l’accordo mai trovato per il rinnovo, poi la cessione al Bournemouth, salvo tornare alla base dopo l’esito negativo delle visite mediche.