Sfida a distanza tra Castrovilli e De Paul, in estate nuovo assalto

Come riportato da il Corriere Fiorentino, uno dei temi tattici del prossimo incontro dei gigliati sarà il duello tra De Paul e Castrovilli. Domenica si sfideranno due tra i centrocampisti più forti della Serie A. Prandelli si augura che finisca come all’andata: vinsero 3-2, i viola, grazie a due perle di Castro che, a lungo, son rimaste le ultime. Fino alla gara con lo Spezia: 117 giorni di digiuno interrotti venerdì scorso dopo che, il mister, aveva deciso di lasciarlo in panchina. Spazio anche per il mercato, Daniele Pradè e Joe Barone sono calcisticamente innamorati del trequartista argentino. Già in questi giorni, riporta il quotidiano, circolano le voci che vogliono la Fiorentina pronta a un nuovo assalto al top player dei friulani in vista del 2021-22. Chissà che non possa essere la volta buona dopo i tanti tentativi milionari falliti nelle scorse sessioni di mercato. Commisso arrivò a mettere sul piatto quasi 40 milioni poi, all’improvviso, lo stop.

