Caso Vlahovic in ristagno: la Fiorentina prova a stanarlo

Non solo l'Arsenal: non mancano le società disposte a offrire 70 milioni

Repubblica Firenze si concentra sul caso Dusan Vlahovic e sulle parole rilasciate da Joe Barone al TgT Toscana . Il quotidiano scrive di zero assoluto. "Zero. Come le offerte che sono arrivate alla Fiorentina dal quartier generale della Juventus. Zero, come le risposte che l’attaccante serbo fin qui ha dato alla proprietà viola e al direttore generale Joe Barone sul suo futuro. Zero, come la comunicazione che c’è tra Fiorentina e International Sport Office".

L'Arsenal è interessata al serbo, ma non ci sono solo i Gunners. "Le società interessate a Vlahovic anche a gennaio esistono, eccome. Anche disposte a offrire qualcosa come 70 milioni di euro alla Fiorentina - scrive Repubblica Firenze - e a riempire di milioni sonanti il giocatore con contratti incredibili. Eppure la strategia del procuratore del serbo è un’altra: spingersi oltre, andare avanti almeno fino a giugno quando probabilmente arriverà il club di gradimento per l’agente e per il giocatore. Quale che sia, ancora non è dato sapere. C’è sicuramente anche la Juventus nelle prime posizioni ma a gennaio i bianco neri non hanno le possibilità per formulare la loro offerta. O meglio, per accontentare la Fiorentina che giustamente chiede cifre elevate e senza contropartite tecniche specie in un reparto, quello degli esterni offensivi, dove il club di Rocco Commisso si è mosso con strategia, intelligenza e grande anticipo".