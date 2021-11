Caso Beccaglia, DASPO per il tifoso. E ora rischia fino a 12 anni di galera

Arriva il provvedimento del questore. E all'orizzonte c'è un'indagine penale

In attesa di capire se e come proseguirà la vicenda relativa alla molestia subita da Greta Beccaglia, arriva la decisione del Questore di Firenze. Come riportato dall'ANSA, infatti, è stato emesso un DASPO di 3 anni nei confronti del tifoso che ha palpeggiato la giornalista. Serrani non potrà dunque assistere a manifestazioni sportive per i prossimi 36 mesi.