Caos Zaniolo a Roma. La Juve lo preferisce a Chiesa, ma c’è un ostacolo

Come scrive Repubblica, lo scenario attorno a Nicolò Zaniolo è nebuloso e pieno di interrogativi. Messo alla gogna dallo spogliatoio giallorosso dopo Roma-Verona e in rotta anche con il tecnico Fonseca, l’ex giovane viola potrebbe presto chiedere la cessione. A fari spenti sul talento di Massa è tornata la Juventus, che lo preferirebbe a Federico Chiesa per la sua duttilità e capacità di giocare anche a centrocampo. La Roma però non farà sconti: 70/80 milioni la richiesta, ma con il passaggio di proprietà in corso la nuova proprietà preferirebbe non cederlo. A Trigoria sono convinti che nessuno abbia il cash per comprarlo, facendo ricadere la scelta sul n° 25 viola.

