Caos sul calendario. La Fiorentina rischia di giocare 2 gare in 4 giorni

Caos sulle date

L'anticipo del turno della Roma per permettere di preparare al meglio la finale di Conference League ai giallorossi rischia di scatenare un discreto disordine nel calendario. Questo perché, come scrive La Nazione in edicola stamani, altre 3 squadre potrebbero arrivare all’ultimo turno di campionato con la possibilità di superare o arrivare a pari punti con la Roma in classifica, motivo per cui si renderebbe obbligatoria la contemporaneità. Si tratta di Lazio, Fiorentina e Atalanta. Sia Juventus che Fiorentina sono impegnate nel posticipo di lunedì e, se dovessero giocare poi al venerdì, si ritroverebbero l'una contro l'altra a soli quattro giorni di distanza.