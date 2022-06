La (non) nuova idea per la porta: Terracciano titolare, VMS riserva

Le difficoltà di arrivare a Vicario (l'Empoli lo ha riscattato per 8 milioni ma vuole registrare una corposa plusvalenza, entra in ballo Zurkowski?) e Gollini-Cragno (seguiti anche dal Monza che alza tutti i prezzi) potrebbero spingere la Fiorentina a riporre la propria fiducia ancora una volta in Pietro Terracciano, facendo arrivare in prestito Vanja Milinkovic-Savic come secondo dal Torino. Le probabilità che questo avvenga, secondo La Nazione, sono in aumento.