Calcio storico: oggi il giorno della finale tra Azzurri e Rossi

Firenze, alle 18 nel giorno della festa di San Giovanni, sul sabbione di Santa Croce, la finale del Torneo del calcio storico fiorentino tra gli Azzurri di Santa Croce, vincitori in carica, e i Rossi di Santa Maria Novella. Come scrive Il Tirreno, in poche ore tutti i tagliandi disponibili al box office sono andati esauriti e si preannuncia una sfida davvero combattuta e all'ultimo respiro. «Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15.45», spiega il direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico, Filippo Giovannelli. Il Magnifico Messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vincitore della sua gara al Golden Gala. Prima della partita ci saranno come sempre le varie esibizioni tra cui quella dei Bandierai degli Uffizi che in occasione del loro 50esimo compleanno riceveranno il Fiorino d'oro dall'amministrazione comunale. Lo scorso anno il match conclusivo terminò 11, 5 a 7, 5 per gli Azzurri. Emerse la compattezza dei calcianti di Santa Maria Novella che hanno tenuto il campo anche quando sono andati in svantaggio all'inizio della partita e non si sono disuniti ma proprio in quella fase hanno iniziato la rimonta. Da lì poi il caldo, la stanchezza e l'inferiorità numerica dei Rossi hanno portato alla vittoria del rione di Santa Croce. «Siamo di nuovo in finale contro gli Azzurri» spiega il presidente dei Rossi, Massimo Arcidiacono, «arriviamo a questo appuntamento con tanta carica perché i calcianti si sono allenati e hanno dimostrato in semifinale di essere pronti per una grande partita. La piazza ci darà la carica e tutta la nostra gente, tanta, sarà lì a tifare e a spingerci per conquistare il palio che ci è sfuggito lo scorso anno. Dovremo essere più attenti»