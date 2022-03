Buso: “Vlahovic verrà sommerso di fischi. Ecco quale sarà la chiave del match”

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus, Renato Buso, ha parlato della sfida di questa sera e di come verrà accolto Vlahovic

L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus, Renato Buso , ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport per parlare della sfida di questa sera di Coppa Italia. Ha iniziato parlando del calore dei tifosi di stasera, sostenendo che sarà determinante. "Sarà una bolgia e Vlahovic verrà bersagliato dai fischi" perché la sua scelta di andare a Torino "ha riacceso ulteriormente una rivalità mai stata ovattata". Ha proseguito parlando della forza della Fiorentina: "Questa squadra, pur avendo dato il capocannoniere ad una diretta concorrente, può continuare a dire la sua", non a caso i viola si trovano in semifinale di Coppa Italia.

L'ex allenatore della Primavera viola ha proseguito il discorso parlando delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ossia che stava valutando l'idea di far riposare uno tra Vlahovic, Kean e Morata: "Far riposare il serbo sarebbe una scelta che non mi sorprenderebbe, viste le tante gare in agenda".