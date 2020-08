Braccio di ferro su Milenkovic, Ramadani non si arrende

Come riportato da Repubblica, resta da sciogliere il nodo Milenkovic. Il giovane difensore serbo è un pupillo di Iachini che ha chiesto espressamente la sua permanenza. Secondo il quotidiano gli scenari sono in evoluzione. Il Milan lo vuole a tutti i costi ed ha tentato di inserire Paquetà nell’operazione. Tuttavia Pradè è stato chiaro, non verranno accettate contropartite. La valutazione della società è di 45 milioni e non intende fare sconti. Sul fronte rinnovo tutto tace, mentre il procuratore Ramadani sta cercando di convincere il Milan a lanciare una nuova proposta molto alta per far vacillare Commisso. La sensazione è che, come per Chiesa, la situazione di stallo possa protrarsi a lungo.

Di Gennaro: “Un centrocampista per la Fiorentina? Ecco chi consiglio a Pradè”