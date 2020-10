Borja Valero: “Davanti alla Fiorentina non ho avuto dubbi. Colpito da Iachini”

Borja Valero torna a parlare, e lo fa in una lunga intervista al Corriere Fiorentino dove lo spagnolo tocca tanti temi, viola e non solo. Dal rimpianto di non aver vinto con la maglia nerazzurra, alla voglia di non tornare sull’addio burrascoso di tre anni fa dalla Fiorentina. Ma “quando ho saputo che non avrei firmato il rinnovo di contratto sono arrivate anche offerte pluriennali, ma il mio legame con questa città e con questo club è speciale. Davanti alla Fiorentina non ho avuto dubbi”. A Firenze, Borja Valero ha ritrovato Pradè e la stessa passione dei tifosi, mentre la vera novità è stata quella di essere accolto da Rocco Commisso: “Mi ha colpito molto – ha detto – la grande passione e l’entusiasmo che dimostra ogni volta che viene al campo”. Anche la dedizione e la preparazione di Iachini lo ha colpito particolarmente. Così come Antonio Conte, anche il tecnico viola cura ogni dettaglio e da ex, sa cosa significa rappresentare Firenze. L’unica pecca? La pronuncia… sebbene non sia l’unico che sbaglia il suo nome. “Pian piano imparerà”.

