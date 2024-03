Bonaventura, adesso sbloccati in Europa: in testa c’è solo la finale

In questa stagione non è ancora riuscito a realizzare una rete a livello europeo, mentre in Serie A Jack è a un passo dal raggiungimento del suo record personale in carriera

La Gazzetta dello Sport continua la sua analisi su Bonaventura. In questa stagione non è ancora riuscito a realizzare una rete a livello europeo, mentre in Serie A Jack è a un passo dal raggiungimento del suo record personale in carriera ed è perfino il miglior marcatore viola del torneo con 7 reti insieme a Gonzalez. In questa edizione della Conference, però, finora non ha mai fatto centro. La sua ultima rete risale alla finale dello scorso giugno contro il West Ham. Un gol che aveva illuso la Fiorentina, ma che poi è stato ininfluente ai fini del risultato, visto che sono stati gli inglesi ad alzare il trofeo. Una ferita ancora aperta che fa impennare la voglia di provare nuovamente a vincere quella coppa. Intanto l’obiettivo sono i quarti.