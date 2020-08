Bologna, niente De Rossi per la Primavera. Ma c’è un grande ex viola

Il Corriere dello Sport-Stadio svela che Daniele De Rossi non riceverà, a meno di clamorosi dietrofront, la deroga per allenare fin da subito dalla FIGC, e allora Walter Sabatini, DS del Bologna, ha incontrato in gran segreto a inizio settimana Alberto Gilardino, proponendogli la panchina della Primavera rossoblu. L’ex viola, già allenatore della Pro Vercelli, avrebbe accettato con entusiasmo, e dunque per lui si aprirebbero le porte della Serie A, raggiungibile appunto passando dal settore giovanile, e del ritorno a Bologna, conosciuta da giocatore nella stagione 2012-13.

E CAMPI BISENZIO CI RIPROVA PER IL CASELLO SULLA A 11, FUNZIONALE PER LO STADIO